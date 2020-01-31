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  3. 31 Ocak 2020 14:17

Gazetecilere baskı yeni yılda da hız kesmedi

CHP'li Yarkadaş, 2020 yılının ilk ayında, 40 gazetecinin hakim karşısına çıktığını söyledi. CHP İstanbul eski Milletvekili Barış Yarkadaş, "Yıllar geçse de Türkiye'deki gazetecilerin kaderi değişmiyor. Gazeteciler, baskıya uğruyor, gözaltına alınıyor ve tutuklanıyor" dedi.

Gazetecilere baskı yeni yılda da hız kesmedi
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"Medyada Yaşanan Hak İhlalleri Raporu"nun Ocak ayına ilişkin verilerini açıklayan Barış Yarkadaş, "Raporumu 1 Şubat 1979 tarihinde katledilen Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi'ye ithaf ediyorum" diye konuştu.

OCAK AYINDAKİ HAK İHLALLERİ

Yarkadaş, 2020 yılının ocak ayına ilişkin hak ihlallerini ise şöyle sıraladı:

"2020 yılına, cezaevindeki 130 gazeteci gerçeği ile girdik. Ocak ayında, 1 gazeteci cezaevine teslim oldu, 3 gazeteci gözaltına alındı, 40 gazeteci hakim karşısına çıktı. Ocak'ta 2 gazeteciye dava açıldı,
6 gazeteci 18 yıl 11 ay 14 gün hapis cezası aldı, 1 cezaevinde 3 gazete yasaklandı. 1 tutuklu gazeteciye mektup yasağı getirildi, 1 gazetecinin evine polis baskın yaptı. 1 gazete yasaklandı ve toplatıldı, 1 kitap cezaevine alınmadı. Onlarca gazetecinin basın kartı iptal edildi."

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barış yarkadaş
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