Gazetecilere baskı yeni yılda da hız kesmedi

"Medyada Yaşanan Hak İhlalleri Raporu"nun Ocak ayına ilişkin verilerini açıklayan Barış Yarkadaş, "Raporumu 1 Şubat 1979 tarihinde katledilen Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi'ye ithaf ediyorum" diye konuştu.

OCAK AYINDAKİ HAK İHLALLERİ

Yarkadaş, 2020 yılının ocak ayına ilişkin hak ihlallerini ise şöyle sıraladı:

"2020 yılına, cezaevindeki 130 gazeteci gerçeği ile girdik. Ocak ayında, 1 gazeteci cezaevine teslim oldu, 3 gazeteci gözaltına alındı, 40 gazeteci hakim karşısına çıktı. Ocak'ta 2 gazeteciye dava açıldı,

6 gazeteci 18 yıl 11 ay 14 gün hapis cezası aldı, 1 cezaevinde 3 gazete yasaklandı. 1 tutuklu gazeteciye mektup yasağı getirildi, 1 gazetecinin evine polis baskın yaptı. 1 gazete yasaklandı ve toplatıldı, 1 kitap cezaevine alınmadı. Onlarca gazetecinin basın kartı iptal edildi."