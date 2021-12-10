Habertürk sunucusunun isyanı: ''Tuvalet kağıdının fiyatını görünce şok oldum''

Dolar 13.95 lira ile rekor tazelerken Merkez Bankası üçüncü kez piyasaya müdahale etti. Son dakika gelişmesini aktaran Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy, dolardaki yükselişle ilgili ''Nerede duracak bu?'' diye isyan etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasaya müdahale haberini canlı yayında izleyiciye sunan Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy, dövizdeki yükselişe ve gelen zamlara isyan etti.

TUVALET KAĞIDININ FİYATI

Zamların vatandaşı doğrudan etkilediğini söyleyen Ersoy, tuvalet kağıdına ödediği rakama şaşırdığını belirtti.

Mehmet Akif Ersoy, programına bağlanan Prof. Dr. Burak Arzova ile ekonomist Murat Sağman ile son gelişmeleri değerlendirdi. Sağman, vatandaşın enflasyondan korunmak için döviz aldığını söyledi. Faiz indirimine devam ettikçe dövizdeki dolarizasyonun artacağını vurgulayan Sağman'a yanıt veren Ersoy, "Dolar şu an 13.88 oldu, aynı yere geldi" ifadelerini kullandı.

"HAKİKATEN STRES OLUYORUZ"

Doları işaret ederek, "Nerede duracak bu? Bunun bir yerde durması gerekmez mi? Hakikaten stres oluyoruz. Bu vatandaşı o kadar doğrudan ilgilendiren bir şey haline geldi ki. Çok konuşuldu sosyal medyada ama yaşadığım için söylüyorum. Alışveriş yapıyorum, tuvalet kağıdı 130 lira yazıyordu, şoke oldum." diyen Mehmet Akif Ersoy'a, Prof. Dr. Arzova'nın yanıtı, "Süte baktığımız zaman 6.90'dan aldığımız süt 15 lira. Yani hayatımızı doğrudan etkiliyor." oldu.