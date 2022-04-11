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Hürriyet'ten ''mecburen emekli'' olan gazeteci Nurettin Kurt yaşamını yitirdi

Hürriyet'ten ''mecburen emekli'' olan gazeteci Nurettin Kurt yaşamını yitirdi

30 yıllık meslek hayatına çok sayıda ödüllü haber sığdıran adliye ve polis muhabiri Nurettin Kurt yaşamını yitirdi.

Hürriyet gazetesinin deneyimli muhabiri Nurettin Kurt “mecburen emekli” olmuştu.

 Kurt sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 30 yıllık meslek hayatında aldığı ödülleri ve hakkında verilen hapis cezalarını aktarmıştı.

Kurt şunları belirtmişti:

“30 yıllık meslek hayatım da Sedat Simavi (2008) başta olmak üzere

Avrupa Birliği araştırmacı gazetecilik ödülü(2014),

 7 defa Gazeteci Barış Selçuk ödülü

İki kez Çağdaş Gazeteciler Cemiyeti ödülü,

TGC Başarı ödülü ve onlarca benzer ödüle layık görüldüm. Sadece gazetecilik yaptığım için üç kez (gizliliği ihlal suçundan toplam 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldım) bunlar benim şeref madalyalarımdır tekrar Dünya ya gelsem yine aynı mesleği yaparım. Paylaşmak zorunda kaldım, sağlıcakla nice güzel günlere görüşmek dileği ile. Tabi ki 27 yıl görev yaptığım Hürriyet Gazetesi’nden mecburen emekli oldum. Emeği geçen herkese çok teşekkürler sağlıcakla kalın.”
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Etiketler nurettin kurt mecburen emekli
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