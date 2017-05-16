Instagram ikinci defa çöktü !

Geçtiğimiz Nisan ayında çöken dünyanın en büyük sosyal paylaşım platformlarından Instagram, bir ay geçmeden ikinci kez dünya genelinde çöktü.

Son olarak 24 Nisan 2017'de çöken, dünyanın en ünlü sosyal paylaşım platformu Instagram yine çöktü.

Instagram kullanıcıları, hesaplarına girmek istediklerinde hata sayfasıyla karşılaştı. Kullanıcılar başta Twitter olmak üzere başka sosyal paylaşım platformlarından ' Instagram çöktü mü' sorusunu sormaya başladı.

5 DAKİKA SONRA ERİŞİM SAĞLANDI

Türkiye saatiyle 23.00'te çöken Instagram'a yaklaşık 5 dakika sonra erişim yeniden sağlanabildi.