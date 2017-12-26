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  4. 26 Aralık 2017 18:36

Böyle rezalet görülmedi ! Damat adayı için...

Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu izdivaç programında gelin adayları damatlar için dans figürleri sergiledi.

Böyle rezalet görülmedi ! Damat adayı için...
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Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu izdivaç programında gelin adayları, beğendikleri erkeği elde etmek için dans figürlerini sergiledi.

RTÜK'ün televizyon kanallarına getirdiği yasak sonrası evlendirme programlarını Youtube kanalında yayınlamaya başlayan Seda Sayan ve Uğur Arslan, gelin adaylarına yaptırdıkları ile sınırları zorlamaya devam ediyor.

Programın son yayınlanan tanıtım jeneriğinde gelin adayları beğendikleri damat adayı için canlı yayında rekabete tutuşuyor. Birbirlerine yönelik sert ifadeler kullanan gelin adayları, sonunda damat adaylarını etkilemek için dans figürlerini konuşturmaya başlıyor.

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