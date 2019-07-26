CNN Türk'te küfürlü manşet rezaleti

CNN Türk haber sitesinde, küfürlü başlık skandalı yaşandı.

CNN Türk, bir haberin manşetine, "Y...mı ye" şeklinde küfürlü bir başlık attı.

Tepki çeken başlık, daha sonra "Tutuklandı" olarak değiştirildi.

Konuyla ilgili olarak CNN Türk bir de açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, söz konusu küfürlü başlığı yayına alan editörün işine son verildiği belirtildi.

CNN Türk tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"cnnturk.com ana sayfasında bu akşam yayınlanan manşet haberde gazetecilik etiği ve adabıyla hiçbir ilişkisi olamayacak gayri ahlaki bir başlık yayınlanmıştır.

Bu başlığı yayına alan editörün kurumla ilişkisi kesilmiş ve gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.

Sebep olduğumuz bu durum için okuyucularımızdan özür dileriz."