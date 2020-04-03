KARANTİNA TV ile başlıyoruz

KARANTİNA TV, bütün haberlerin “resmi beyanlardan” ibaret olmadığını bilerek, karantina altında daha da fazla karanlıkta kalan gerçekleri söylemek için yola çıkıyor!

Sistemin bizlere biçtiği rolü reddediyor, ırk, din, dil, cinsiyet ayrımı yapmıyor, her türlü virüse karşı insan merkezli başka bir dünya için “söyleyecek sözüm, gönderecek görüntüm” var diyorsanız sizi de aramıza bekliyoruz; abone olarak, izleyici olarak, muhabir olarak ya da program yapan olarak…

İlk adım, Youtube’de KARANTİNA TV’ye abone olmak, üstelik ücretsiz!

Yalnız bugün değil, karantina sonrası da hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı kesin…

Yan yana yürümek ve sosyal devletin, kamuculuğun, eşitliğin öne çıktığı başka bir Türkiye kurmak mümkün!

Hadi başlayalım…