Odatv’ye erişim engeli!

Siteye an itibariyle giriş yapılamazken; giriş yapmaya çalışan kullanıcılar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun idari tedbir kararı ile karşılaşıyor. Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan da yarın ifade vermek üzere adliyeye gidecek.

‘Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı’ başlıklı haber nedeniyle gözaltına alınan Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, ve muhabir Hülya Kılınç savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmıştı.

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan da soruşturmaya dahil edilirken, yarın 10.00’da Çağlayan Adliyesi’nde ifade vereceği belirtildi.

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ifadeye çağrıldı

Habere de erişim engeli gelmişti

Libya’daki operasyonda yaşamını yitiren subayın Manisa’daki cenaze töreniyle ilgili habere İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği erişim engeli getirdi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun internet sitesinde yer alan kararda şu ifadeler kullanıldı: