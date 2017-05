'Game of Thrones'un başrol oyuncuları yeni sezonda bölüm başına 9 milyon lira alacak.

Amerikan dizisi 'Game of Thrones'un (Taht Oyunları) 7'nci sezonu 16 Temmuz 2017 tarihinde başlayacak.



'Game of Thrones'un başrol oyuncuları Emilia Clarke, Kit Harington, Nikolaj Coster Waldau, Lena Headey ve Peter Dinklage, yeni sezonda bölüm başına 9 milyon lira alacak.



Böylece 'Game of Thrones', TV tarihinin en çok para ödenen oyunculara sahip dizisi oldu.