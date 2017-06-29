Kural ve Cemcir ikilisinden yeni film

Oyuncu Ahmet Kural, Murat Cemcir'le birlikte başrolde yer alacağı 'Ailecek Şaşkınız' filminin senaryo taslağını instagram'da paylaştı.

Büyük gişe başarısı elde eden 'Düğün Dernek' ve 'Çalgı Çengi' serilerinin yanı sıra 'İşler Güçler' ve 'Kardeş Payı' dizilerinde rol alan Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in yeni projesinin ismi belli oldu.

Kural, 'Ailecek Şaşkınız' adlı senaryo taslağının fotoğrafını İnstagram'da paylaşarak, yeni filmin ismini açıklamış oldu.

Komedi türündeki 'Ailecek Şaşkınız' filmin senaryosu Selçuk Aydemir tarafından kaleme alındı.