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  3. 29 Haziran 2017 21:27

Kural ve Cemcir ikilisinden yeni film

Oyuncu Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrolde yer alacağı yeni filmin senaryo taslağı sosyal medyada paylaşıldı.

Kural ve Cemcir ikilisinden yeni film
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Oyuncu Ahmet Kural, Murat Cemcir'le birlikte başrolde yer alacağı 'Ailecek Şaşkınız' filminin senaryo taslağını instagram'da paylaştı.

Büyük gişe başarısı elde eden 'Düğün Dernek' ve 'Çalgı Çengi' serilerinin yanı sıra 'İşler Güçler' ve 'Kardeş Payı' dizilerinde rol alan Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in yeni projesinin ismi belli oldu.

Kural, 'Ailecek Şaşkınız' adlı senaryo taslağının fotoğrafını İnstagram'da paylaşarak, yeni filmin ismini açıklamış oldu.

Komedi türündeki 'Ailecek Şaşkınız' filmin senaryosu Selçuk Aydemir tarafından kaleme alındı.

ailecek şaşkınız , murat cemcir , ahmet kural