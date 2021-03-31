  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Mart ayında 95 gazeteci hakim karşısına çıktı

Mart ayında 95 gazeteci hakim karşısına çıktı

CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, gazetecilerin Mart ayında da sistematik baskıya uğradığını, 95 gazetecinin hakim karşısına çıktığını söyledi.

"Medyada Yaşanan  Hak İhlalleri" raporunun Mart ayına ilişkin verilerini açıklayan Barış Yarkadaş, "Gazeteciler her gün habere gider gibi adliyelere gidiyor" dedi. 

Gazetecilerin adliyelere gitmekten, habere gidemediğini söyleyen Yarkadaş, "AKP iktidarı neredeyse tüm muhalif gazetecileri yargılamak ve susturmak istiyor" ifadesini kullandı.

Yarkadaş, raporunu 16 Mart'ta Bursa'da dinleyicisi tarafından öldürülen Hazım Özsu'ya ithaf etti.  

SÖZCÜ'YE KEYFİ ENGEL

RTÜK'ün 1 yılı aşkın bir süredir SÖZCÜ TV'nin logo değişikliği talebine yanıt vermediğini de hatırlatan Yarkadaş, "Bu keyfi uygulana hem 250'ye yakın medya mensubunun çalışmasını, hem de halkın haber alma hakkını engelliyor" diye konuştu.

İHLAL TABLOSU

Yarkadaş, Mart ayına ilişkin verileri ise şöyle özetledi:

"3 gazeteci gözaltına alındı, 95 gazeteci hakim karşısına çıktı. 

7 gazeteciye 11 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verildi.

2 gazeteci saldırıya uğradı.

1 şair gözaltına alındı.

2 internet sitesi erişime engellendi.

2 gazeteci ifade verdi.

1 gazeteciye 7 bin lira para cezası verildi.

1 gazeteye ilan kesme cezası verildi.

1 radyoya silahlı saldırı düzenlendi."

Etiketler barış yarkadaş gazeteci yargılama mart 2021 basın raporu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Mucize'' denilen aşıda korkunç yan etki! Pancara döndü!
Türkan Şoray da estetik modasına uydu
MetroPOLL'ün son anketi seçmenlerin İstanbul Sözleşmesi kararını ortaya koydu
Belediye başkanı başhekimi ayağına çağırıp aşı yaptırdı
Dünyanın en büyük çay bardağı yükseliyor
Prof. Dr. Uğur Şahin'den normale dönüş için tarih verdi!
Sunucu Aslı Turanlı ''Metres''i affetmedi!
Esra Erol’da yine mide bulandıran bir iddia: ''Tecavüze uğradım, para verdiler...''
İzmir’de hırsızlar hasarlı evlere dadandı
Piyasalar alev alev: Dolar 8,5 TL'ye, Euro 10 TL'ye dayandı! Altına el değmiyor!