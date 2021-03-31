Mart ayında 95 gazeteci hakim karşısına çıktı

CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, gazetecilerin Mart ayında da sistematik baskıya uğradığını, 95 gazetecinin hakim karşısına çıktığını söyledi.

"Medyada Yaşanan Hak İhlalleri" raporunun Mart ayına ilişkin verilerini açıklayan Barış Yarkadaş, "Gazeteciler her gün habere gider gibi adliyelere gidiyor" dedi.

Gazetecilerin adliyelere gitmekten, habere gidemediğini söyleyen Yarkadaş, "AKP iktidarı neredeyse tüm muhalif gazetecileri yargılamak ve susturmak istiyor" ifadesini kullandı.

Yarkadaş, raporunu 16 Mart'ta Bursa'da dinleyicisi tarafından öldürülen Hazım Özsu'ya ithaf etti.

SÖZCÜ'YE KEYFİ ENGEL

RTÜK'ün 1 yılı aşkın bir süredir SÖZCÜ TV'nin logo değişikliği talebine yanıt vermediğini de hatırlatan Yarkadaş, "Bu keyfi uygulana hem 250'ye yakın medya mensubunun çalışmasını, hem de halkın haber alma hakkını engelliyor" diye konuştu.

İHLAL TABLOSU

Yarkadaş, Mart ayına ilişkin verileri ise şöyle özetledi:

"3 gazeteci gözaltına alındı, 95 gazeteci hakim karşısına çıktı.

7 gazeteciye 11 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verildi.

2 gazeteci saldırıya uğradı.

1 şair gözaltına alındı.

2 internet sitesi erişime engellendi.

2 gazeteci ifade verdi.

1 gazeteciye 7 bin lira para cezası verildi.

1 gazeteye ilan kesme cezası verildi.

1 radyoya silahlı saldırı düzenlendi."