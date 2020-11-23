Mehmet Baransu'nun cezası belli oldu!

Kapatılan Taraf gazetesinin yazarı Mehmet Baransu ile eski sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban'ın, "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" başlıklı haber nedeniyle "devletin gizli belgelerini ifşa ettikleri" gerekçesiyle yargılandıkları davada karar açıklandı.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Murat Şevki Çoban katılmazken, başka suçtan tutuklu sanık Mehmet Baransu Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve Milli İstihbarat Teşkilatını (MİT) temsilen Hazine avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada, müşteki kurumlar adına söz verilen Hazine avukatı, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Sanık Murat Şevki Çoban'ın avukatı Figen Albuga Çalıkuşu ise müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etti.

Son sözü sorulan Baransu da beraatine karar verilmesini istedi.

Sanık Baransu'ya 4 ayrı suçtan toplam 17 yıl 1 ay hapis cezası

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mehmet Baransu'nun "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme" suçundan 3 yıl 4 ay, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 6 yıl 3 ay, "MİT'in görev ve faaliyetine ilişkin bilgileri ve belgeleri temin etmek suretiyle MİT Kanunu'na muhalefet" suçundan 4 yıl 2 ay ve "MİT görev ve faaliyetine ilişkin bilgi ve belgelerin yayımlanması, yayılması ve açıklanması" suçundan da 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanık Murat Şevki Çoban'ın ise üzerine atılı suçları işlediğine dair her türlü şüpheden uzak kesin, inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verdi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken 25 Ağustos 2004 tarihli MGK toplantısı kararının, Taraf gazetesinin 28 Kasım 2013 tarihli nüshasında Baransu'ya ait "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" başlıklı haberle manşetten yayımlandığı belirtilmişti.

İddianamede, gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü Çoban ve Baransu'nun, MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ile bilgileri istihsal ve ifşa ettikleri belirtilerek, sanıkların "devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları temin etme", "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri basın ve yayın yoluyla ifşa etme" ve "MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgileri basın yoluyla ifşa etme" suçlarından 30 yıl ikişer aydan 50 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.