Müge Anlı yine isyan etti: 21 yaşındaki genç kız 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı

Müge Anlı'da yine akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 21 yaşındaki genç kız 4 gün önce evden kaçarak dün 60 yaşındaki ortaokul öğretmeniyle evlendi

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugün yayınlanan bölümünde akıllara durgunluk veren bir olay işlenmeye başlandı. 21 yaşındaki Ülkü Kübra, 4 gün önce evden kaçarak kendisinden yaşça büyük olan öğretmeniyle evlendi. Kızlarını bulmak için programa çıkan aile ise gözyaşlarına hakim olamadı.

EVDEN KAÇIP ÖĞRETMENİYLE EVLENDİ

21 yaşındaki Ülkü Kübra 4 gün önce 60 yaşındaki ortaokul öğretmenine kaçtı. Ailesine mesaj gönderen Kübra, dün öğretmeniyle evlendiğini söyledi. Kızlarını bulmak isteyen aile Müge Anlı'nın programına çıkarak çağrıda bulundu. Kızlarının evlilik cüzdanını gösteren aile, öğretmenin yüzünü kesinlikle gizlenmemesini istedi.

MÜGE ANLI: OLACAK ŞEYLER VAR OLMAYACAK ŞEYLER VAR

Yaşanan olaya sessiz kalamayan Anlı ise "Hadi kız küçük de bu adamın aklı nereye gitmiş. Ben öğretmen bir ailenin çocuğuyum hiç yakıştıramadım. Hayatta olacak şeyler vardır olmayacak şeyler vardır. Böyle bir şeye düştüğünden git kendini at köprüden ama gidip de mesleğini, yaşını, aileni bu şekilde rencide etme. Çocukların da hayalleriyle oynamayın. İçimin enerjisi gitti" diyerek sitem etti.