Müge Anlı'ya canlı yayında tehdit

3 Haziran’da Ankara Keçiören’deki evinin salonunda yerde yüzüstü yatar halde ve boynunda bornoz kuşağı bağlı bulunmuştu.

Medyafaresi'nde yer alan habere göre; Genç kızı, cansız bedenini bulan erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'un 17 Nisan günü bayılana kadar dövdüğü ve bu anları da Instagram'dan canlı yayınla paylaştığı ortaya çıktı.

Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü hakkında Müge Anlı son dakika gelişmeleri ekrana getirmeye devam ediyor. Müge Anlı, canlı yayında kendine ve ekibine Aleyna Çakır'ın ölümünden sorumlu tutulan şüpheli Ümitcan'ın silah alıp ATV stüdyolarını basacağını söylediğini aktardı.

Müge Anlı'da canlı yayından Ümitcan'a buyur gel çağrısında bulundu.