Okan Karacan gözaltına alındı

Oyuncu ve sunucu Okan Karacan, eski eşinin kardeşinin burnunu kırdığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Ünlü komedyen Okan Karacan, eski eşi Zeynep Kadıoğlu ile olaylı boşanmasının ardından eski baldızının burnunu kırdığı iddiasıyla gözaltına alındı.

TV 100'ün haberine göre 3 ay önce boşanan Okan Karaca ile eski eşi Zeynep Kadıoğlu geçtiğimiz ay alacak yüzünden karakolluk olmuştu.

"YASAKLI MADDE KULLANIYOR"

Eşiyle birlikte açtığı Onka Medya ve Berton Medya şirketinde alacağı olduğunu ve içeri sokulmadığını söyleyen Okan Karacan, "Darbedildim" iddiasında bulunurken eski eşi Zeynep Kadıoğlu ise, "Yasaklı madde kullanıyor, çocuklarımı uzak tutuyorum, uzaklaştırma kararı aldım" demişti. İki isim de birbirinden şikayetçi olmuştu.

BURNUNU KIRDI

Önceki akşam Karacan'ın eski eşi, eski kayınvalidesi ve eski baldızıyla tartıştığı iddia edildi. Kadıoğlu, annesi ve kardeşi karakola giderek, Karacan'dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan komedyen ardından adliyeye sevk edildi.

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