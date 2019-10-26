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  4. 26 Ekim 2019 10:03

Aslı Erdoğan'dan skandal sözler: ''Kürtlerden nefret edilmesi öğretiliyor!'

Özgür Gündem gazetesinin yayın danışma kurulu üyesi olduğu gerekçesiyle 19 Ağustos 2016'da tutuklanan ve 4.5 ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılan yazar Aslı Erdoğan, "Türklere okula başlar başlamaz Kürtlerden nefret edilmesi öğretiliyor" ifadelerini kullandı.

Aslı Erdoğan'dan skandal sözler: ''Kürtlerden nefret edilmesi öğretiliyor!'
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Bir dönem Radikal gazetesinde köşe yazarlığı görevini de üstlenen, roman yazarı Aslı Erdoğan, Belçika'da yayın yapan Le Soir gazetesine bir mülakat verdi.

'TÜRKLERE OKULA BAŞLAR BAŞLAMAZ KÜRTLERDEN NEFRET EDİLMESİ ÖĞRETİLİYOR'

Sputnik'te yer alan habere göre; mülakatta 'Türklere, okula başlar başlamaz Kürtlerden nefret edilmesinin öğretildiğini' ileri süren yazar Erdoğan, HDP hariç, CHP de dahil olmak üzere parlamentodaki tüm siyasi güçlerin 'terörist' olduğunu belirtti.

'ÜLKEM AŞIRI BİR MİLLİYETÇİLİK İÇERİSİNDE YAŞIYOR'

Erdoğan, “Ülkem aşırı bir milliyetçilik içerisinde yaşıyor. Bu nedenle sporcular, aydınlar ve sıradan vatandaşlar hükümeti destekliyor” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

"Aslı Erdoğan" başlığı sosyal medyada "Trend Topic" olurken, Erdoğan'ın açıklamaları büyük tepki topladı.

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