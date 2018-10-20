Engin Ardıç: ''Çocukları askere alın, şehit düşsünler!''

Danıştay 8. Dairesi, ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etti. Sabah yazarı Engin Ardıç, Danıştay'ın kararını eleştirerek, "Çocukların küçücük yaşta beyinlerinin yıkanmasına itiraz etmek 'bilimsel bir gerekçeye dayanmıyormuş', Danıştay öyle diyor. Bir adım daha atın: Altı ila on iki yaşındaki çocukları askere alın, şehit düşsünler. Belki Recep Peker'in ruhu şad olur" değerlendirmesinde bulundu.

Recep Peker kimdir ?

5 Şubat 1889 İstanbul'da doğan Recep Peker Kurtuluş Savaşı'nda mücadele ettikten sonra 23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin Genel Sekreterliğine getirildi. 23.04.1920 - 11.08.1923 tarihleri arasında TBMM Genel Sekreterliği yaptı.

1923'te Kütahya Mebusu seçilerek 2 dönem TBMM'ye giren PEker aynı yıl Halk Fıkrası Katibi Umumisi seçildi. Bir süre Hakimiyeti Milliye gazetesinin baş yazarlığı yaptı. 1924 - 1925 yıllarında dahiliye vekilliğine getirildi. Ayrıca mübadele imar ve İskan bakanlıklarına vekalet etti.

3. ve 4. İsmet Paşa (İnönü) hükümetlerinde 1925-1927 yılları arasında Müdafaayi Milliye vekilliği ve 1928-1930 yıllarında Nafiya Vekilliği yaptı. 1927'de ikinci kez Cumhuriyet Halk Fırkası genel sekreterliğine seçildi. 1928'de Cumhuriyet Halk Fırkası Meclis grubu başkan vekilliğine getirildi.

Ağustos 1946'da çok partili dönemin ilk hükümetini kurdu. Recep Peker'in Halk Evlerinin yayın organı Ülkü Dergisinde çıkan İnkılâp Tarihi ders notları, 1935'de İnkılâp dersleri adı ile kitap olarak yayınlandı.