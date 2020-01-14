Fatih Altaylı'dan Ahmet Hakan'a olay sözler

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a ilişkin yorumlarını eleştirdi. Hakan'ın Selahattin Demirtaş'ın Devran kitabının okuma tiyatrosuna katılan kişiler üzerinden CHP ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin terörle bağlantılı göstermeye çalıştığını söyleyen Altaylı, "Demirtaş o gün neyse bugün de o, değişen tek şey senin patronun ve senin görevin" dedi.

Demirtaş'ın Devran kitabının okuma tiyatrosuna HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Başak Demirtaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Selvi Kılıçdaroğlu ve Dilek İmamoğlu gibi isimlerin katılması üzerine değerlendirmelerde bulunan Hakan'a Altaylı bugünkü köşesinde yanıt verdi.

Fatih Altaylı'nın bugün Habertürk'te yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Hürriyet yazarı arkadaşımız, CHP ve İmamoğlu’nu “terör bağlantılı” göstermek için ince ince “dostane” yorumlar yapıyor.

CHP yöneticilerinin eşleri ve kadın CHP yöneticileri Demirtaş’ın metinlerinden oluşan bir tiyatro oyununu izlemeye gitmişler.

Burada maksat belli.

“CHP terör ile arasına mesafe falan koymuyor” diyor ama bunu “sinsi” bir çakallıkla, moda tabiriyle “sübliminal” bir biçimde hallediyor.

"DEĞİŞEN TEK ŞEY PATRONUN VE GÖREVİN"

İyi de sayın yazar, sen de aynı Demirtaş’la bağlama çalıp, türkü söylüyordun.

Demirtaş o gün neyse bugün de o.

Değişen tek şey senin patronun ve senin görevin."