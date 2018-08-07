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  4. 07 Ağustos 2018 18:51

Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken açıklama

FOX TV spikeri Fatih Portakal, Twitter hesabı üzerinden ABD-Türkiye gerilimi hakkında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Portakal yaptığı açıklamada, 'Olmaz denilen her şey olabilir. Şaşırmam' ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken açıklama
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FOX TV spikeri Fatih Portakal, Twitter hesabı üzerinden ABD-Türkiye gerilimi hakkında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"HER ŞEY OLABİLİR"

Portakal yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

İddianamede papaza terorist denilecek, sonra pazarlığımı yapılacak. Olmaz denilen her şey olabilir. Şaşırmam. Eğer böyle bir pazarlık südürülüyorsa TR de #Pensilvanya’daki #CIA ajanı teröristi istesin.

İşte o paylaşım:


 

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