Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken açıklama

FOX TV spikeri Fatih Portakal, Twitter hesabı üzerinden ABD-Türkiye gerilimi hakkında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
"HER ŞEY OLABİLİR"
Portakal yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
İddianamede papaza terorist denilecek, sonra pazarlığımı yapılacak. Olmaz denilen her şey olabilir. Şaşırmam. Eğer böyle bir pazarlık südürülüyorsa TR de #Pensilvanya’daki #CIA ajanı teröristi istesin.
İşte o paylaşım:
İddianamede papaza terorist denilecek, sonra pazarlığımı yapılacak. Olmaz denilen her şey olabilir. Şaşırmam. Eğer böyle bir pazarlık südürülüyorsa TR de #Pensilvanya’daki #CIA ajanı teröristi istesin. https://t.co/LMv6HuIBQe— fatih portakal (@fatihportakal) 7 Ağustos 2018