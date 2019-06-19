Hıncal Uluç'tan hükümet medyasına ders gibi İsmail Küçükkaya yanıtı

Tarihi Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu ortak yayınının ardından dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı "yarın medyada çok ilginç görüntüler yayınlanacak" açıklaması sonrası bugün hükümete yakın medyada yayınlanan İsmail Küçükkaya'nın The Marmara oteline girişiyle ilgili görüntülere yönelik tartışma tüm hızıyla sürüyor.

Özellikle hükümet medyası tarafından hedef tahtasına oturtulan tarihi ortak yayının moderatörü İsmail Küçükkaya'ya yönelik eleştirilere Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç'tan çok sert bir yanıt geldi.

Uluç, görüşmenin 'gizli' olmadığını vurgularken, kendisi gibi Sabah gazetesinde yazarlık yapan Mahmut Övür'e yüklendi.

İşte Uluç'un yazısından ilgili bölüm:

Sevgili Mahmut..

Şimdi diyelim sen, Ekrem İmamoğlu'na gizli bir soru kağıdı vermek istiyorsun. Bunun için adamın basın toplantısı yaptığı, yani ortalığın gazeteci, televizyoncu ve kameraman kaynadığı otele mi dalarsın, Malkoçoğlu gibi.. Yoksa o soru kağıdını kimsenin ruhunun duymayacağı bir şekilde iletme yolunu mu bulursun?.

Bunca yıllık gazeteci (Ki beş yılı Genel Yayın Müdürlüğüdür) bunca yıldır en çok izlenen haber bültenlerinden birinin sunucusu, yani o otelin yanında oturan boyacının bile tanıdığı biri olarak, bu işi gazeteci kaynayan yerde "Gizleyeceğini sanarak" yapacak kadar gerzek mi, meslektaşımız, Sevgili Mahmut?.

Baştan ben de kızmıştım, sunuculuk teklifini geri çeviren Uğur'a.. Ama dedim ya!. "Hayır" derken yerden göğe haklıymış, meğer!.