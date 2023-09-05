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Prof. Dr. Ersan Şen televizyon kanalı kuruyor

Prof. Dr. Ersan Şen televizyon kanalı kuruyor
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Canlı yayınların hararetli konuğu Prof. Dr. Ersan Şen'in kendi televizyon kanalını kurmaya hazırlandığı, kanalın adının bile belli olduğu iddia edildi.

Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen'in televizyon kanalı kurmak için çalıştığı öne sürüldü.

Medyaradar'ın haberine göre Ersan Şen ve kanal yöneticileri, önümüzdeki haftadan itibaren sektörde çalışan birçok isme teklif götürmeye hazırlanıyor.

Yeni kurulacak kanalın isminin Ekol TV olacağı belirtildi. Kanal için binanın tutulduğu ve çalışmaların başladığı öğrenildi.

Ekol TV’nin yayın hayatına Ocak 2024’te başlaması öngörülüyor. Böylece hukukçu kimliğinin yanı sıra pek çok televizyon kanalına çıkıp değişik konularda yorum yapan Ersan Şen'in, kendisine ait bir kanalı da olacak. 

 

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