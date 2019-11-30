Rahmi Turan CHP’den özür diledi

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, yaklaşık bir hafta boyunca kamuoyu gündemini meşgul eden “Saray’a giden CHP’li” iddiasını ortaya attığı için kurumsal olarak CHP’den özür diledi.

Turan, bugünkü “Vatandaşın umudu” başlıklı yazısında, ortaya attığı iddiayı ‘şer’ olarak tanımlayarak, “Bu şer, CHP içindeki gizli iktidar mücadelesini ortaya çıkartması bakımından belki de hayırlı oldu” dedi.

Sözlerinin devamında, “Partide iktidar mücadelesi, güç kavgası olduğu bir kez daha ortaya çıktı” diyen Turan, “Değer verdiğim bir gazeteci arkadaşım ‘Kurum olarak CHP'den de özür dilemelisin!’ diye yazdı. Haklıdır. Tabii ki CHP'den de içtenlikle özür diliyorum. Ancak vatandaşın umudu olan CHP'de, parti içi çekişmelere son verilmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.