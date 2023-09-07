RTÜK'ten LGBTİ+ karşıtı kamu spotuna onay

RTÜK İstanbul Aile Vakfı’nın düzenleyeceği ‘LGBT propagandasına dur de‘ etkinliğiyle ilgili kamu spotuna onay verdi.

RTÜK üyesi Tuncay Keser, bugün toplanan üst kurulun İstanbul Aile Vakfı’nın düzenleyeceği ‘LGBT propagandasına dur de’ etkinliğiyle ilgili kamu spotuna onay verdiğini açıkladı.

Keser, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

“Yayınların, toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı olmamasını sağlamakla görevli RTÜK, toplumsal cinsiyet eşitliğini reddeden İstanbul Aile Vakfı’nın İstanbul’da düzenleyeceği ‘LGBT propagandasına dur’ etkinliğiyle ilgili kamu spotuna oy çokluğu ile onay verdi.”

RTÜK üyesi İlhan Taşcı da kararla ilgili sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

“İstanbul Aile Vakfı’nın Saraçhanede düzenleyeceği ‘LGBT propagandasına dur’ toplantı duyurusunun kamu spotu olarak TV’lerde yayınlanmasına oy çokluğuyla karar verdi. Vakfın gerekçesi ‘Bu gidişe dur denmezse 23 Nisan ve 19 Mayıs’ı kutlayacak çocuk ve gençlerimiz olmayacak.’”