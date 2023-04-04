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Sabah gazetesi Yazı İşleri Müdürü Şaban Arslan vefat etti

Sabah gazetesi Yazı İşleri Müdürü Şaban Arslan vefat etti
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Sabah gazetesinin Yazı İşleri Müdürlüğü görevini üstlenen Şaban Arslan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Sabah gazetesi Yazı İşleri Müdürü Şaban Arslan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde Sabah Gazetesi’nde çalıştığı sırada rahatsızlanan Arslan, Şişli Etfal hastanesine kaldırıldı. Arslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak vefat etti.  55 yaşındaki Arslan 2 çocuk babasıydı.

Samsun’a gönderilecek olan Şaban Arslan’ın naaşı, 5 Nisan Çarşamba günü öğle namazını müteakip Merkez İlkadım İlçesi Bahçelievler Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Etiketler Şaban Arslan sabah sabah gazetesi kalp krizi vefat
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