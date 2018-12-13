Sadettin Saran'a Altın Marka Ödülü

1 Ekim-1 Kasım 2018 tarihleri arasında www.avrupaekonomigazetesi.com üzerinden halk oylaması ile yapılan anket sonucu Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, “Yılın İş Adamı” kategorisinde kullanılan oyların yarısını alarak Yılın İş Adamı seçildi.

“II. Türkiye Altın Marka Ödülleri" için 23 dalda yapılan halk oylamasında toplam 990 bin 577 oy kullanıldı. Türkiye'nin global ve yerel markalarını bir araya getiren dev organizasyonda; ödüller, 17 Aralık'ta sahiplerini bulacak. Ödül töreni; Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center'de gerçekleştirilecek.