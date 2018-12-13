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  3. 13 Aralık 2018 12:26

Sadettin Saran'a Altın Marka Ödülü

İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi etkinlikleri çerçevesinde bu yıl ikincisi düzenlenen, “II. Türkiye Altın Marka Ödülleri”nin kazananları açıklandı. .

Sadettin Saran'a Altın Marka Ödülü
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1 Ekim-1 Kasım 2018 tarihleri arasında www.avrupaekonomigazetesi.com üzerinden halk oylaması ile yapılan anket sonucu Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran,   “Yılın İş  Adamı” kategorisinde kullanılan oyların yarısını alarak Yılın İş Adamı seçildi.

“II. Türkiye Altın Marka Ödülleri" için 23 dalda yapılan halk oylamasında toplam 990 bin 577 oy kullanıldı. Türkiye'nin global ve yerel markalarını bir araya getiren dev organizasyonda; ödüller, 17 Aralık'ta sahiplerini bulacak. Ödül töreni; Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center'de gerçekleştirilecek.

sadettin saran
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