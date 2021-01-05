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  3. 05 Ocak 2021 22:09

Somali'nin başkentinde korkunç patlama!

Somali'nin başkenti Mogadişu'da büyük bir patlama sesi duyulması üzerine bölgeye güvenlik ekipleri gönderildi.

Somali'nin başkentinde korkunç patlama!
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AA muhabirinin güvenlik güçlerinden edindiği bilgiye göre, Mogadişu’nun Waberi ilçesinde, şehrin farklı bölgelerinden duyulan büyük bir patlama meydana geldi. 

Bölgeye güvenlik görevlileri sevk edildi.

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