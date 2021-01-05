Somali'nin başkentinde korkunç patlama!

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AA muhabirinin güvenlik güçlerinden edindiği bilgiye göre, Mogadişu’nun Waberi ilçesinde, şehrin farklı bölgelerinden duyulan büyük bir patlama meydana geldi.
Bölgeye güvenlik görevlileri sevk edildi.
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