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Sosyal medya kanunu, internet medyasında neleri değiştirecek?

Sosyal medya kanunu, internet medyasında neleri değiştirecek?

AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan sosyal medya kanunuyla internet medyasının basın kanununa eklenecek.

Kamuoyunun 'haberleşme özgürlüğüne büyük engel gelecek, sosyal medyaya sansür uygulanacak' endişelerinin yükseldiği bir dönemde iktidar partisi AKP ve ittifak ortağı MHP, 'dezenformasyonla mücadele' adı altında yürüttükleri yasa teklifi çalışmalarında sona geldiler.

Önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulması beklenen kanun teklifinin yaklaşık 40 madde olması bekleniyor.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre  ; kamu güvenliği ve barışını bozmaya yönelik, halk arasında korku ve panik yaratma amacı taşıyan gerçeğe aykırı içerik paylaşmayı dezenformasyon olarak tanımlayacak teklifte bu durum mahkemelere havale edilecek.

İNTERNET MEDYASI BASIN KANUNU'NA EKLENECEK
Aynı teklif uzun zamandır beklenen internet medyası ile ilgili de düzenleme içerecek. Edinilen bilgiye göre değişiklik teklifiyle, internet haber siteleri süreli yayın kapsamına alınacak. İnternet medyasının basın kanununa eklenmesi ile süreli yayınlara benzer şekilde beyanname verme, cezai ve hukuki sorumluluk, düzeltme ve cevap hakkı, tabii olacakları yargılama usulü belirlenecek.

Etiketler sosyal medya internet kanun
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