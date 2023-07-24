Sputnik’te grev! Karar asıldı

TGS ile Sputnik Türkiye arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine grev kararı asıldı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı (Sputnik) Türkiye işvereni ile sürdürdüğü toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararını ajansın İstanbul ve Ankara’daki bürolarını astı.

Grev kararına ilişkin Sputnik’in Ankara bürosunda yapılan açıklamada konuşan TGS Genel Sekreteri İlkay Akkaya işveren tarafının uzlaşmadan uzak tavır takındığını, 20 kişiyi işten atmakla tehdit ettiğini belirtti.

Sputnik işverenin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 51, 52 ve 53. Maddelerini ihlal ettiğini belirten Akkaya şunları söyledi:

“Çalışanların sendika hakkına saygı göstermeyerek Anayasamızı çiğneyebileceğini düşünenler büyük bir yanılgı içerisindedir. Çalışanların sendikaya üye olmaları da toplu iş sözleşmesi imzalamaları da anayasal güvence altındadır. Bugün Ankara'dan İstanbul'dan sesleniyoruz; sendika hakkımıza saygı gösterin, suç işlemeyin. Bir an önce, yıllardır büyük bir fedakârlik gösteren çalışanlarınızın taleplerine kulak verin. Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 100'ün üzerinde, asgari ücrete son bir yil içinde yüzde 107 zam geldi, kamu işçilerine 6 ay için yapılan zam oranı yüzde 10'ü geçti. Üyelerimizin haklı taleplerini karşılayın ve bu süreci grev uygulamasına başlamadan önce bitirin. Yeniden çalışma barışını sağlayın ve üvelerimizi geçim kaygısindan uzaklaştırın. Bugün sadece grev kararını asıyoruz ancak taleplerimize kısa sürede olumlu bir yanıt verilmedigi takdirde fiili grev uygasina gecikmeden bağlayacağımızı tüm kamuoyuna ilan ediyoruz.”