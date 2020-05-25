A Haber'da Kılıçdaroğlu için skandal ifadeler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Halk TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'a 'Bayram Sohbeti' dolayısıyla yaptığı açıklamalar yandaş A Haber'de çarpıtılarak verildi.

Kılıçdaroğlu'nun "Çocuklar aslında ben siyasette kaldığım için biraz rahatsızlar" sözlerini Turkuaz Medya'nın muhaliflere hakaret ve yalan haberleriyle büyük tepki çeken yandaş haber kanalı A Haber'de çarpıtılarak "Kılıçdaroğlu'nun çocukları 'Artık Yeter' dedi" başlığı ile verilmesi büyük tepki çekti.

YARKADAŞ'TAN YANDAŞ A HABER'E KILIÇDAROĞLU TEPKİSİ

"Yahu hiç mi utanma yok sizde ey A Haber" diyen CHP 26. Dönem Milletvekili ve Gazeteci Barış Yarkadaş'ın yandaş A Haber'e tepki gösterdiği açıklaması şöyle:

"Sn. @kilicdarogluk, @halktvcomtr'deki bayram sohbetinde içtenlikle konuşuyor, ailesine yeterli zaman ayıramadığını, çocuklarının da bundan şikayetçi olduğunu söylüyor. AKP'nin yayın organı "Ailesi de siyaseti bırak diye isyan etti" diyor. Yahu hiç mi utanma yok sizde ey @ahaber

2- Gnl. Bşk. Sn. @kilicdarogluk'nın HALK TV'deki sözlerinden "Ailesi de artık isyan etti" anlamını çıkarmak, sevgisizliğin yansımasıdır. Suikaste uğrayan, linç girişimine maruz kalan, her gün iftiralarla boğuşan sizin babanız olsa acaba ne isterdiniz? İktidar gözünüzü kör etmiş!"

KILIÇDAROĞLU HALK TV'DE NE SÖYLEDİ?

A Haber'in çarpıtarak verdiği, Halk TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın "Çocuklarınız siyasete girme hevesi var mı?" sorusuna Kılıçdaroğlu şu yanıtı vermişti:

"Yo hayır, çocuklar aslında ben siyasette kaldığım için biraz rahatsızlar. Oğlum (Kerem Kılıçdaroğlu) siyaset bilimini okudu. Güney Kore'de doktora yapan. ODTÜ'de masterını yaptı. O siyaset bilimi okudu zaten. Siyaseti yakından doğal olarak izliyor zaten. Ama hani böyle sıcak siyasetle ilgisi yok. Çocuklarda (Kızları Zeynep ve Aslı Kılıçdaroğlu) öyle sıcak sıyasetle ilgisi yok onların. Seçimden seçime gidip oy kullanırlar onlarda."