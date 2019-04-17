Akit TV'ye ''Kılıçdaroğlu idam edilsin'' cezası

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin başkanlığında toplanan Üst Kurul, önemli kararlara imza attı. Üst Kurul, yandaş AKİT TV’ye 'Gün Başlıyor' isimli programda Ulucanlar Cezaevi Müzesinden yapılan canlı yayın sırasında, muhabirin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismini diğer terör örgütü liderleriyle birlikte sayarak, ''Kılıçdaroğlu gibi isimlerin de işte bu darağacında asılmasını, idam edilmesini'' ifadeleri nedeniyle 6112 sayılı Yasa'da yer alan ''yayınlar siyasi ve felsefi düşünce ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapılamaz'' hükmünü ihlalden idari para cezası verdi.

AKİT TV'ye Saklanan Tarih programında Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi şahsına yönelik kastı aşan ifadeler sebebiyle de idari para cezası verildi.

İŞTE O SKANDAL GÖRÜNTÜLER:

BİR CEZA DA KRT'YE

Üst Kurul, KRT logosuyla yayın yapan yayıncı kuruluşun haber bülteninde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın terör örgütü PKK ve FETÖ elebaşları ile ruh ikizi olduğu, bunlarla beraber çalıştığı gibi ifadelerin 6112 sayılı Yasa'nın 8/1 maddesinin Ç bendinde yer alan ''yayınlar eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı, iftira niteliğinde ifadeler içeremez'' hükmüne aykırı olduğu kanaatiyle KRT’ye idari para cezası ve 2 kez program durdurma cezası müeyyidesi uyguladı.





