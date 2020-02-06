Aldatıldığını öğrenince böbreğini geri istedi !

Esra Erol'un programında ilginç bir olay yaşandı. Eşine böbreğini veren Maviş Erdoğan, eşinin, en yakın arkadaşı C.A.'nın eşiyle kaçtığını söyledi. Canlı yayında eşine çağrıda bulunan Maviş Erdoğan, böbreğini geri istedi.



2006 yılında evlenen Maviş Erdoğan, hayat arkadaşının sağlığına kavuşması için 2009 yılında böbreğinin birini eşi Ahmet Erdoğan'a verdi.

Bir çocukları olan çiftin yuvası 2019 yılının Nisan ayında çatırdadı. Eşinin böbreğiyle hayata tutunan Ahmet Erdoğan, en yakın arkadaşı C.A.'nın eşi A.A. ile kaçarak kendisine böbreğini veren eşini ve çocuğunu terk etti.

Tek böbreğiyle yaşam mücadelesi veren ve birçok sağlık problemleriyle başa çıkmaya çalışan Maviş Erdoğan ise soluğu Esra Erol'da programında aldı.

“BÖREĞİMİ GERİ VER”

Böbreğini verdiği eşinin ihanetiyle sarsılan genç kadın eşine “böbreğimi geri ver” çağrısında bulundu. Yayına bağlanan eşi Ahmet Erdoğan ise “vermeseydin” diyerek izleyicileri şoke etti.

En yakın arkadaşının eşi olan A.A. ile ilişkilerini doğrulayan Ahmet Erdoğan izleyicinin büyük tepsini çekti.

“NASIL VERDİYSEM ÖYLE GERİ İSTİYORUM”

Tek böbreğiyle yaşam mücadelesi veren ve 11 yaşındaki oğluyla ortada kalan Maviş Erdoğan ise, “Canımı verdim, canımı aldı” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Bu ihaneti sindiremediğini söyleyen genç kadın “böbreğimi nasıl verdiysem öyle de geri istiyorum” diyerek isyan etti.