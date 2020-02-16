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  4. 16 Şubat 2020 17:04

Arkak Sokaklar dizisindeki bekçi sahnesi olay oldu

Bekçileri yetki tartışmaları sürerken ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'ın 542. bölümünde bekçilerle ilgili sahne dikkat çekti.

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Bekçilere geniş yetkiler tanınması tartışmaları sürerken, Kanal D’nin çok uzun zamandır yayımlanan ve polisiye dizisi olan Arka Sokaklar’ın 542. bölümünde bekçilerle ilgili bir sahne dikkat çekti.

Olay; Sevgililer Günü’nde, polis memuru rolündeki Arda ile Şükran’ın izbe bir yerde ve arabanın içinde oturup muhabbet ettikleri sırada yaşanıyor. Bu sırada cama tıklatan bekçiler, Arda’yı dışarı çağırarak burada durmamaları gerektiğini isterken, bekçilerin, "Hoop hayrola", "İner misin aslanım arabadan", "gel bakalım delikanlı şöyle", "Uzatma aslanım kimlik çıkart, kimlik" ifadelerini kullandığı görülüyor.

Arda'nın ise, "Bunlar da yeni çıktı" demesi dikkat çekerken, bekçilere, "Neden özel hayata karışıyorsunuz", "Suç unsuru mu gördünüz hayırdır, sana ne", "Ne hakkın var insanları rahatsız etmeye, dönüp gidin bakalım" ifadelerini kullandığı görülüyor.

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emniyet , sosyal medya , arka sokaklar , bekçi sahnesi
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