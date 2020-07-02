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  4. 02 Temmuz 2020 13:33

Ayşenur Arslan: ''Benim Seda Sayan'dan neyim eksik''

Halk TV'deki medya Hahallesi'nde RTÜK'ün Halk TV ve TELE1 kanallarına verdiği 5 günlük ekran karartma yasağına tepki gösteren Ayşenur Arslan, "Ben de bundan sonra magazin programı yapacağım" dedi.

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RTÜK'ün Halk TV ve TELE1 kanalları için verdiği 5 günlük ekran karartma kararının ardından ilk programına çıkan Ayşenur Arslan, Medya Mahallesi programında karara tepkisini ironik bir şekilde dile getirdi.

Ayşenur Arslan, "Format değiştiriyorum. Bundan sonra Seda Sayan tadında bir program yapacağım. Onun tam kelimlerini ezbelemem lazım. 'Bacım sen ne diyorsun' diyort. Buna benzer kalıpları öğrenmem lazım. Bir de magazine bakarım aslında ama daha hakim olmam lazım. Mesela Seda Sayan'ın oğlu şahane bir kızla çardakta güneşlenirken görülmüş." dedi.

 Arslan, konuğu Avukat Celal Ülgen'e de 'Size de bunları soracağım' diye takıldı. Ülgen ise "Eğer böyle yaparsanız iktidarın hoşlanacağı bir program olur. Size çiçek bile yollarlar" dedi.

Ayşenur Arslan ise Ülgen'e "Bundan sonra öyle. beni sevsinler istiyorum. Bana çiçek göndeirn istiyorum. Benim Seda Sayan'dan neyim eksik. Tamam onun gibi böyle gösterişli değilim ama ooo tıp nelere kadir biyorsunuz" diyerek takıldı.

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