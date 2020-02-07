Çukur'da öpüşme sahnesi damga vuracak !

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un merakla beklenen 87. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Çukur yeni bölümde Yamaç'ın yaşadığını öğrenen Çağatay'ın "Artık ayağımın altında bir Koçovalı istemiyorum" sözleri dikkat çekiyor. Çukur baskına uğrarken Cumali ise yakalanma tehlikesi yaşıyor. Diğer yandan ise Yamaç ve Efsun arasında sürpriz yakınlaşma yaşanıyor. Yamaç'ın 'Gözlerinde ne var Efsun' sözleri dikkat çekerken, ikilinin öpüşme sahnesi ise yeni bölüme damga vuracak.



Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 10 Şubat Pazartesi ekrana gelecek olan 87. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Çağatay’ın “Artık ayağımın altında bir Koçovalı istemiyorum!” sözleriyle intikam fitilini bir kez daha ateşlediği tanıtımda Çukur baskına uğruyor. Çukur’a geri dönen Cumali polislerden köşe bucak kaçarken, Yamaç’ın aksiyon dolu dövüş sahneleri heyecanı yükseltiyor. Efsun ve Yamaç yakınlaşması dikkat çekerken, ayakları üzerine düşen Emmi’ye ne olacağı merakla bekleniyor.

ÇUKUR’DA NELER OLACAK?

Çukur Pazartesi akşamı 3. sezonun 20. bölümüyle ekrana gelecek. Çağatay bütün gücüyle Çukur’un üstüne yürümeye devam ederken yaptıklarından sadece Koçovalı erkekler değil Koçovalı kadınlar da etkilenecek.

Selim, Cumali ve Akın etkisiz hale gelince Çukur’u kimin koruyacağı merak konusu olacak. Çukur halkı giderek çaresizleşirken Çağatay, Yamaç’ın hayatına karşılık para ödülü koyacak.

Yamaç ve onu korumaya çalışan Vartolu bir anda kendilerini hedef tahtasında bulacak ve para için kendilerine saldıranlarla amansız bir köşe kapmaca oynayacak. Heyecan ve aksiyon dolu anlar seyirciyi ekran başına kilitleyecek.



Çukur’da yaşanan gelişmeler Karaca’yı derinden etkilerken onu korumaya çalışan Azer’le aralarında bir yakınlaşma yaşanacak. Çağatay Yamaç'ı giderek daha çok sıkıştırırken Yamaç'ın kime sığınacağı merak konusu olacak.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş ve Nur Sürer yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ferit Kaya, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Gizem Ergün eşlik ediyor.