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  4. 21 Eylül 2019 14:23

Erdoğan'dan FOX TV muhabirine fırça

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’dan New York’a Hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan kendisine bir soru yönelten FOX TV muhabirine de tepki gösterdi.

Erdoğan'dan FOX TV muhabirine fırça
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’dan New York’a Hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. 

Terörden siyasete, sigara yasaklarından, sınır ötesi operasyona kadar pek çok soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, FOX TV muhabirinin sorusu üzerine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine tank-palet fabrikası ile ilgili soru soran Fox TV muhabirini kurumu üzerinden sert sözlerle eleştirdi.

Erdoğan Fox TV için "Murdoch sattı havası değişir dedik ama hiçbir şey değişmedi. Önce Fox'un yayın politikasını değiştirmesi lazım" dedi.

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