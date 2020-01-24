Fatih Portakal: ''Basın kartımı bir daha kullanmamak üzere iptal ediyorum''

Gazeteci ve FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Evrensel ve BirGün gazetesi çalışanlarının basın kartlarının iptal edilmesine tepki gösterdi.

Fatih Portakal, Evrensel ve BirGün çalışanlarının basın kartlarının iptal edilmesine protesto olarak kendi basın kartını da kullanmamak üzere iptal ettiğini duyurdu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Portakal, şu ifadeleri kullandı:

"Birgun ve Evrensel gazetesinde çalışan bazi gazetecilerin basin kartlari @tcbestepe

iletişim dairesi tarafindan iptal edildi. Hangi hak ve hukukla?

Sürekli basın kartı sahibi olarak kararı alanları protesto ediyor, kartımı da kullanmamak üzere kendim iptal ediyorum.

Kimse veya bir kurul bir gazetecinin gazeteci olup olmadığina karar veremez. Tıpkı kendi kartımı iptal ettğim gibi. Kart bir şey ifade etmiyor. Ben gazetecilik yapmaya devam edeceğim kart olmasa da olur..."