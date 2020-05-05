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  4. 05 Mayıs 2020 15:33

Haber Global çalışanların yarısı ücretsiz izne gönderiliyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını medya sektörünü de etkiledi. Haber Global, çalışanlarının yarısını ücretsiz izne göndermeyi planlıyor.

Haber Global çalışanların yarısı ücretsiz izne gönderiliyor
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Haber Global kanalının, çalışanlarının yarısını ücretsiz izne göndermeyi planladığı ortaya çıktı.

Gazeteci Can D.'nin aktardığına göre kimlerin ücretsiz izne çıkarılacağını ise kanalın CEO'su Mamat Gulmamadow belirleyecek.

Gazeteci Can D.'nin Twitter adresinden yaptığı paylaşım şöyle;

HaberGlobal kanalın yarısını ücretsiz izne göndermeyi planlıyor. Kimlerin ücretsiz izne çıkarılacağını da kanalın CEO'su Mamat Gulmamadow belirleyecekmiş. Onlarca televizyon emekçisi ne yapacağını düşünüyor şimdi 39 lirayla, alabilirlerse.. İşten atmak yasak ya...

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