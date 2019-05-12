İşte RTÜK'ün ceza karnesi... 2018'de kanallara bu kadar ceza kesildi

RTÜK'ün 2018 yılında muhalif medyaya kestiği cezaların bilançosu ortaya çıkarken CHP Milletvekili Utku Çakırözer duruma tepki gösterdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK), Anayasal düzenleme ve denetleme gücünü kullanırken eşitlik ilkesine uygun hareket etmediği verilerle ortaya konuldu.

Resmi verilere göre RTÜK, 2018 yılında aynı yasa üzerinden Fox TV’ye 19, Halk TV’ye ise 18 ceza keserken iktidara yakınlığıyla bilinen A Haber’e bir, Akit TV’ye beş, Beyaz TV’ye altı, 24 TV’ye dört, TGRT Haber’e iki, Ülke TV’ye bir ceza kesti.

Fox TV ve Halk TV’ye bir yıl içinde toplam 37 ceza kesen RTÜK’ün, AKP’ye yakın yayınlar yapan altı kanala bir yıl içinde kestiği cezaların toplamı 19 oldu.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre; CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a RTÜK’ün 2018 yılının tamında ve 2019 yılının ilk ayında kanallara kestiği cezaların sayısını sordu. Çakırözer’in sorusuna verilen yanıtta, RTÜK’ün 2018 yılında toplam 89 kez program durdurma cezası kestiği, 71 kez yayın durdurma cezası kestiği bildirildi. Üst kurulun 13 ayda bin 541 tane de para cezası kestiği belirtildi. RTÜK’ün kanallara kestiği cezanın toplam miktarı ise 45 milyon 484 bin 487 TL ile ifade edildi.

RTÜK EŞİTLİK İLKESİNE UYMUYOR

CHP’li Çakırözer, RTÜK’ün 10 Ocak 2018 ile 9 Ocak 2019 tarihleri arasında Fox TV’ye 19 kez ceza kestiğini açıkladı. Aralarında Ana Haber bülteninin, dizilerin de olduğu yayınlara kesilen para cezalarının 8 milyon 865 bin 143 TL olduğunu belirten Çakırözer, “Cezalar arasındaki bu uçurum gösteriyor ki RTÜK, anayasal düzenleme ve denetleme gücünü eşitlik ilkesine uygun olarak kullanmıyor” dedi.

RTÜK’ün iktidarın sopası gibi göründüğünü savunan Çakırözer, bunun kaygı verici olduğunu vurguladı. RTÜK’ün Anayasa’dan aldığı düzenleme ve denetleme görevini adalet ve eşitlik çerçevesinde kullanması gerektiğinin altını çizen Çakırözer, şunları söyledi:

“Üst Kurul, Şubat 2018 ile Nisan 2019 tarihleri arasında Halk TV’ye 18 ceza kesmiş. Bunlardan altı tanesi, ‘Uğur Dündar ile Halk Arenası’ programı için alınan kararlar. Halk TV’ye verilen 18 cezanın beşi program durdurma, 13’ü para cezası. Halk TV’ye bu zaman dilimi içinde 204 bin 780 TL para cezası kesilmiş.”