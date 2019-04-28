Kanal D Haber Toto: Ahmet Hakan mı, Murat Çelik mi, Cem Öğretir mi yoksa...

İlk olarak Haber3com’un 5 gün önce yazdığı “ Buket Aydın Görevden Alındı “ haberini, önce Kanal D Hukuk servisi yalanladı ve “ Bu haberi yapanlar ( Yani haber3.com ) hakkında hukuki işlem yapılacak. “ şeklinde açıklama yaptı.

Ancak, aradan 3 gün geçince, Buket Aydın görevden alındı. Kararı duyan Buket Aydın sinir krizi geçirip, odasına kapandı.

Önce şunu belirtelim. Olay sadece Buket Aydın’ın ratinglerde başarısız olması değil. Bu başarısızlık ilk günden bu yana var. Tabi bu başarısızlıkta tüm faturayı Buket Aydın’a çıkarmak da adil değil. Yemeği sunan garson, yani Buket Aydın kadar, yemeği pişiren ahçı da, yani haberleri hazırlayan haber merkezi de başarısız.

Ayrıca Kanal D’yi satın alan Demirören Grubu’nun haber politikasını çok hızlı bir şekilde “A Haber”leştirmesi de önemli bir faktör. Bu keskin editöryal değişiklik, Kanal D habere ciddi izleyici kaybettirdi.

31 Mart seçimlerindeki CHP başarısı, Demirören Grubu’na, kendi kendine “ Acaba AK Parti desteğini çok mu abarttık mu ? “ sorusunu sordurdu.

Bu sorunun yanıtı, Buket Aydın’ın da kaderini çizdi. Demirören Grubu’nda sağduyu hakim olunca, “ Galiba çok abarttık. Biraz daha dengeli olalım. CHP’yi daha fazla kızdırmayalım. Bu günlerin yarını da var“ kararı alındı.

Seçim döneminde yapılan röportajda, Buket Aydın’ın Kılıçdaroğlu’nun “Bütün büyük illeri alacağız. “ açıklamasına şuh kahkalar atması ve bunun çok tepki çekmesi, Buket Aydın, bu değişimin ilk kurbanı olmasına yol açtı.

Peki şimdi ne olacak ?

Alınan karar, “ Yeni sunucu kesin erkek olacak. Haberde erkek çok daha karizmatik ve inandırıcı oluyor.” şeklinde oldu.

Peki kim ?

İlk akla gelen isim Ahmet Hakan oldu. Tanınırlık oranı, neredeyse yüzde 100. Büyük avantaj. Ne AK Parti, ne de CHP ile ciddi bir sorunu yok. Ama halk arasında, seveni kadar nefret edeni de var. Ciddi bir handikap.

Üstelik daha önce Kanal D haberi sundu ama rating’leri yerlerde süründü ve görevden alındı. Bu başarısızlıkta, elbette dönemin haber merkezinin yetersizliği de ciddi bir faktör oldu.

Bu aşamada Ahmet Hakan’ın şansı yüzde 40

Bir diğer güçlü aday, Posta’nın Ankara Temsilcisi ve yazarı Murat Çelik. Çelik, yılların ankara gazetecisi. Adeta rahmetli Mehmet Ali Birand’ın izinde ilerliyor. Birand’da posta’dan kanal d haberin başına gelmişti. Üstelik Murat Çelik’in TV haberciliği deneyimi var.

Murat Çelik’in, AK Parti, CHP, MHP tüm partiler ile mesafeli ve iyi ilişkisi var. CNN Türk’te her Perşembe yayınlanan tartışma programında, hiçbir partinin amigoluğu’nu yapmadan, doğru bildiğini savunan bir gazeteci.

En önemli handikapı, bu karara bir şekilde dahli olacak AK Parti’nin kendilerine çok yakın bir isim için bastırması olabilir.

Bu aşamada Murat Çelik’in şansı yüzde 35

Bir diğer aday ATV haberin sunucusu Cem Öğretir. En büyük handikapı, yıllardır, AK Parti yanlısı haberleri sunmakla özdeşleşmiş olması.

Bu aşamada Cem Öğretir’in şansı yüzde 15

Bir diğer ihtimal ise, bu isimlerin dışında henüz bilinmeyen bir ismin aradan sıyrılması. Ne de olsa bu koltuğun talibi çok.

Bu aşamada Mr. X’in şansı yüzde 10.

Bu kritik karar, İstanbul seçimlerinin netleşmesinden sonra alınacak.

Bekleyip, göreceğiz…