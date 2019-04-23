Kanal D'de Buket Aydın'ın görevine son verildi

31 Mart yerel seçimlerinden önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İzmir'i alacağız, Ankara'yı da alacağız, İstanbul'u da alacağız" sözlerine kahkaha ile karşılık vermesiyle gündeme gelen Kanal D sunucusu Buket Aydın görevden alındı.

Demirören Medya Grubu'na geçen Kanal D yönetiminin, FOX TV'de ana haberleri sunan Fatih Portakal'ın karşısına "karizmatik" bir erkek sunucu getirme planları olduğu konuşulurken medya kulislerinde bu ismin de Hürriyet yazarı Ahmet Hakan olacağı konuşuluyor.

Hatırlanacağı gibi gazeteci yazar Ahmet Hakan Kanal D Ana Haber'i bir dönem sunmuştu. Ancak ratinglerde Ahmet Hakan'ın etkisi gözlemlenmemişti.

ATTIĞI KAHKAHA İÇİN ELEŞTİRİLEN AYDIN BU YANITI VERMİŞTİ

CNNTÜRK ekranlarında yayınlanan bir progrmda Arda Turan'ın ''Algı oluşturmaya çalışanlar oluyor. Seçimden çıktık. Siz de bir sürü eleştiri alıyorsunuzdur" sözlerine Buket Aydın "Linç deyince sizi anlayabilecek isimlerden bir tanesiyim" şeklinde karşılık vermişti.

İŞTE BUKET AYDIN'IN ÇOK TARTIŞILAN O KAHKAHALARI

Kanal D Ana Haber fena ''troll''lendi

Bukey Aydın Kılıçdaroğlu'nun haberini bakın nasıl sundu

Kahkaları yüzünden eleştirilen Buket Aydın'dan ilk açıklama