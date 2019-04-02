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  4. 02 Nisan 2019 17:16

Bukey Aydın Kılıçdaroğlu'nun haberini bakın nasıl sundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kahkaha atmasıyla tepki çeken sunucu Buket Aydın, seçimden sonra sunduğu Kılıçdaroğlu haberinde ciddi tavırları dikkat çekti.

Bukey Aydın Kılıçdaroğlu'nun haberini bakın nasıl sundu
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31 Mart yerel seçim sürecinde Kanal D'deki programına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet eden Buket Aydın, Kılıçdaoğlu'nun seçim açıklamasına kahkaha atmış ve tepki çekmişti.

Kılıçdaroğlu programda, Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Antalya gibi şehirleri alacaklarını iddia etmiş, Buket Aydın ise bu açıklamalara gülerek tepki vermişti.

BU KEZ ÇOK CİDDİYDİ

Seçim sonrası dün haber bültenini sunmak için Kanal D ekranına çıkan Buket Aydın'ın, program boyunca hiç gülmemesi dikkat çekti.

İŞTE BUKET AYDIN'IN TEPKİ ÇEKEN KAHKALARI:

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