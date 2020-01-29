Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan skandal savunma !

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında hakkındaki eleştirilere skandal sözlerle yanıt verdi.



Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Ensar Vakfı'na aktarıldığı ortaya çıkan ve tepkilere neden olan 8 milyon dolar için Başkentgaz'ı savundu.

Habertürk'te Veysi Ateş'in konuğu olan Kerem Kınık açıklamasında "Vergi kaçırmak başkadır, vergiden kaçınmak başkadır." ifadelerini kullandı.

Kerem Kınık'ın açıklaması şöyle oldu:

Veysi Ateş: Başkent Gaz'ın vermiş olduğu parayla Kızılay'ın Ensar Vakfı'na yurt yapması yasal mıdır?

Kerem Kınık: Tabii yasaldır. Tamamen yasaldır. Bu bir şartlı bağıştır. Sorulan sorulardan bir tanesi vergi mi kaçırıyor? Kanunu mu dolanıyor meselesi. Vergi kaçırmak başkadır, vergiden kaçınmak başkadır. Devlet size yasal olarak bir imtiyaz vermiş.

Diyor ki: Türkiye Cumhuriyeti'nde kamunun yapması gereken hizmetlerdenbir tanesine destek olacak bir yatırım, eğitim kurumu, sağlık kurmu yapıyorsanız ve bunu benim şartlarımda yapıyorsanız bana vergi vermek yerine bu yardımı yapan kuruluşlar üzerinden veya doğrudan bu yatırımı yapabilirsiniz. Vergi matrahından bunu düşme hakkınız var diyor.

TEPKİ ÇEKEN BAĞIŞ TALEBİ

Yayında eleştirilere yanıt veren Kerem Kınık, yayının sonunda Veysi Ateş'in sözünü keserek yeniden bağış istedi.

Veysi Ateş, "Soruyorsunuz şimdi, sen ikna oldun mu? İkna oldum desem bir türlü demesem bir türlü. İkna oldum desem başka türlü yazacaksınız olmadım desem başka türlü" ifadelerini kullanırken Kızılay Başkanı Kerem Kınık söze girdi.

Kerem Kınık, "Bir şey diyebilir miyim? Seyircilerimiz Elazığ depremi için destek vermek isterlerse deprem yazıp 2868'e gönderebilirler. Deprem yazıp 2868'e göndereceğiniz bağışlarınızla Elazığ ve Malatya'daki yardıma muhtaç insanlarımıza yardım yapacağız." dedi.

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