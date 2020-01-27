Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın ''Andımız'' tweetine tepki !

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Türklüğü aşağılayan bir karikatür paylaşan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a çok sert tepki gösterdi.

Özdağ, "Türk Kızılayı'nın başına gelen doğal felaketsin" ifadelerini kullandı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a çok sert tepki gösterdi.

Kınık'ın, PKK ile masaya oturan AKP tarafından sözde çözüm sürecinde kaldırılan 'Andımız' aleyhinde propaganda yaparak, Türklüğü aşağılayan karikatür paylaşımına kendi hesabında yer veren Özdağ, "Kerem Kınık sen Türk Kızılayı'nın başına gelen doğal felaketsin" ifadelerini kullandı.

Elazığ depreminden dakikalar sonra Kerem Kınık'ın, para kampanyası başlatmasını da hatırlatan Ümit Özdağ, "Utanmadan halktan 10 TL toplayıp, binlerce dolar ödedikleri villalarda sözde çalışıyorlar" dedi.

İYİ Partili Ümit Özdağ'ın paylaşımı şu şekilde:

"Türk Kızılayı'nın başında bu zihniyet var. Türklük ile alay ediyor.Utanmadan halktan 10 TL toplayıp, binlerce dolar ödedikleri villalarda sözde çalışıyorlar. Kerem Kınık sen Türk Kızılayı'nın başına gelen doğal felaketsin"

Kerem Kınık'ın paylaştığı karikatür şöyleydi: