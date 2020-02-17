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  4. 17 Şubat 2020 20:08

KRT'de dikkat çeken ayrılık ! İpler tamamen koptu

Geçtiğimiz yıl flaş transferler ve büyük yatırımlarla kendisinden söz ettiren KRT'de flaş bir ayrılık gerçekleşti. Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Erdoğan kurum ile bağını kopardı.

KRT'de dikkat çeken ayrılık ! İpler tamamen koptu
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Geride bıraktığımız yıl yaptığı flaş transferler ve teknolojik yatırımlarla adından söz ettiren KRT’de çok önemli bir ayrılık yaşandı.

Medyaradar’ın ulaştığı bilgilere göre; Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Erdoğan ile kurum arasındaki ipler tamamen koptu.

Deneyimli isim 1 yıl önce göreve başlamış ve Türkiye’nin ilk kültür kanalında önemli değişikliklere imza atmıştı.

Mustafa Erdoğan kimdir?

Gazetecilik hayatına 1987 yılında Günaydın Gazetesi'nde başlayan Mustafa Erdoğan, ardından Star, ATV ve NTV’de muhabir ve istihbarat şefliği görevlerinde bulundu.

DHA’nın Görüntülü Yayınlar Servisi'nin kurulmasının ardından buraya geçen deneyimli isim 13 yıl boyunca da haber müdürlüğü görevini yürüttü. Erdoğan 2017 yılı sonunda ajansla yollarını ayırdı.

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