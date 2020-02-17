KRT'de dikkat çeken ayrılık ! İpler tamamen koptu

Geride bıraktığımız yıl yaptığı flaş transferler ve teknolojik yatırımlarla adından söz ettiren KRT’de çok önemli bir ayrılık yaşandı.

Medyaradar’ın ulaştığı bilgilere göre; Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Erdoğan ile kurum arasındaki ipler tamamen koptu.

Deneyimli isim 1 yıl önce göreve başlamış ve Türkiye’nin ilk kültür kanalında önemli değişikliklere imza atmıştı.

Mustafa Erdoğan kimdir?

Gazetecilik hayatına 1987 yılında Günaydın Gazetesi'nde başlayan Mustafa Erdoğan, ardından Star, ATV ve NTV’de muhabir ve istihbarat şefliği görevlerinde bulundu.

DHA’nın Görüntülü Yayınlar Servisi'nin kurulmasının ardından buraya geçen deneyimli isim 13 yıl boyunca da haber müdürlüğü görevini yürüttü. Erdoğan 2017 yılı sonunda ajansla yollarını ayırdı.