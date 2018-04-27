Rekabet Kurumu Doğan Medya'nın satışını inceleyecek

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, Doğan Medya Grubu’nun Demirören Grubu’na satışına ilişkin yapılan itirazları değerlendireceklerini açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın Rekabet Kurumu’na yaptığı “Doğan Medya’nın Demirören Grubu’na satışı rekabet kurallarına aykırıdır. Bu satışı durdurun” başvurusuna yanıt geldi. Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak imzasıyla gönderilen yanıtta, “Satış işlemi değerlendirilecek ve karar gerekçesiyle birlikte kurumun internet sitesinde yer alacaktır” ifadesi yer aldı.

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak’ın cevabını medyayla paylaşan Yarkadaş, “4054 sayılı Rekabetin Korunması Kanunu çerçevesinde yaptığım başvurunun bir an önce değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye, 24 Haziran seçimlerine ‘tek sesli’ bir medya ile gidiyor. Kurum, 3 Mayıs’ta devri gerçekleşecek olan medya organlarının satışını derhal mercek altına almalıdır” dedi.

Satışın gerçekleşmesi halinde, medyanın yüzde 70’inin Demirören, dolayısıyla yüzde 90’ının da AK Parti’nin denetimine gireceğini belirten Yarkadaş, “Rekabet Kurumu, bu gerçeği dikkate almalı ve satışı durdurmalıdır. Bu satış, rekabet koşullarının tamamen ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir” ifadesini kullandı.