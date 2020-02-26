RTÜK'ten TV kanallarına koronavirüs ayarı

RTÜK TV kanallarına gönderdiği yazıda şu ifadelere yer verdi:

Son zamanlarda Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan ve uluslararası bir salgın halini alan koronavirüsün sebep olduğu hastalık ve ölümler başta olmak üzere sağlıkla ilgili konularda birçok program veya haber bülteni yayınlanmaktadır. Sağlık programları veya haber bültenlerine konuk olarak katılan veya telefonla bağlanan uzmanlardan bir kısmının sarf ettiği yorumların kamuoyunu bilinçlendirmekten ziyade toplumda korku ve infiale sebep olduğu; halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi noktasında amacından uzak yorumlara yer verilen bu tür yayınlarla kamusal yayıncılığın temel ilkelerinden biri olan toplumun haber alma özgürlüğünün sağlanması amacından uzaklaşıldığı; gerek uzmanlarca yapılan yayın denetimleri esnasında gerekse de Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından tespit edilmiştir.

Yukarıda bahsedilen yayınların bazılarının Bakanlığın bu politikasına da zarar verebileceği değerlendirilmektedir.

Açıklanan sebeplerle yayıncı kuruluşların muhtemel mağduriyetlerinin önüne geçilebilmesi için konuk olarak görüşlerine başvurulacak uzmanların seçiminde Sağlık Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği veya Üst Kurulumuz Sağlık Masası Birimlerinden İzleme ve Değerlendirme Daire Başkan Yardımcısı Dr. Hülya Köksal ile her zaman iletişime geçebilecekleri hususunda bilgilerinizi rica ederim.