Survivor programında elbisesinin azizliğine uğradı

İspanya'daki Survivor yarışmasında skandal bir olay yaşandı. 26 yaşındaki yarışmacı Oriana Marzoli üç arkadaşı ile otururken, programda bulunan misafir bir kadın aniden ayağa kalkıp Oriana'nın elbiselerin yukarı çekince canlı yayında taihsiz anlar yaşandı.

26 yaşındaki yarışmacı Oriana Marzoli üç arkadaşı ile otururken, programda bulunan misafir bir kadın aniden ayağa kalkıp Oriana’nın elbiselerin yukarı çekti. İç çamaşırı giymediği görülen genç kadının göğüsleri canlı yayında dışarı fırladı. İşte stüdyoda yaşanan talihsiz dakikalar;