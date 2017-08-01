Ünlü oyuncu hapiste oynadığı dizi ekranda

Ünlü oyuncu Selim Erdoğan, 26 Nisan'da Marmaris'te zararlı madde ticareti yapmaktan tutuklanmıştı.

Ünlü oyuncu Selim Erdoğan, 26 Nisan'da Marmaris Bozburun Mahallesi'nde kiraladığı villada uyuşturucuyla yakalanmış, çıkarıldığı mahkemede de zararlı madde ticareti yapmaktan tutuklanmıştı.

Erdoğan'ın villadaki kıyafet odasında uyuşturucu yetiştirmek için kurduğu özel ısıtmalı düzenek görenleri şaşkına çevirmişti. Çevresinde sevilen bir isim olan oyuncunun yeni baba olduğu da ortaya çıkmıştı.

Oyuncunun cezaevine girmesi yeni başladığı Meryem dizisi ekibini de şoke etmişti. Selim Erdoğan'ın oynadığı sahnelerin çöpe atılacağı gündeme gelmişti. Ancak bu fikirden vazgeçildiği öğrenildi. Yönetmen Mustafa Şevki Doğan'ın imza attığı dizi yarın ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak. Ayça Ayçin Turan, Furkan Andıç ve Cemal Toktaş'ın başrollerini paylaştığı dizinin tanıtımlarında da Selim Erdoğan'ın görüntüsü kullanıldı.

Öte yandan dün de Star TV'nin Çember isimli projesinde Selim Erdoğan'lı bölüm ekrana geldi. Gördüğü ilgi üzerine devamının çekilmesine karar verilen Çember'in 'Acı İntikam' adlı 5. bölümünde Erdoğan, Melike İpek Yalova'yla beraber konuk oyuncu oldu ve tıpkı gerçek hayattaki gibi uzun uzun polis sorgusuyla karşı karşıya kaldı.