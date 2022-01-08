Uzun yıllar muhabir ve haber sunucusu olarak ekranda yer alan Ahmet Görmez, TRT Haber’in yeni Haber Koordinatörü oldu.

TRT Haber’in yeni Haber Koordinatörü belli oldu. Medyaradar’ın haberine göre yaklaşık 5 aydır boş olan göreve, uzun yıllar muhabir ve haber sunucusu olarak ekranda bulunan Ahmet Görmez getirildi.

TRT’de Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Prof. Dr. Ahmet Albayrak, Genel Müdürlüğe de Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı’nın atanmasıyla başlayan yenilenme süreci kurum içerisine yansımıştı. Kanal koordinatörü Yahya Bostan’ın yanısıra birçok üst düzey isim TRT Haber’e veda ettiğini duyurmuştu.

AHMET GÖRMEZ KİMDİR?

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölümü’nden mezun oldu.

TRT ve CNN Türk’te çalışmalar yaptı. Çeşitli uluslararası basın kuruluşlarına Fixer ve Muhabir olarak görev yaptı. ANKA Haber Ajansı’nda Diplomasi Muhabiri olarak basın kartını aldı.

İngiltere’ye giderek City University’de Uluslararası Gazetecilik Yüksek Lisansı’nı tamamladı. “Çatışma Bölgelerinde Habercilik” eğitimi aldı.

Türkiye’ye döndükten sonra ATV’de Diplomasi Muhabiri olarak işe başladı. Yine Diplomasi Muhabiri olarak A Haber’in kurucu ekibinde yer aldı. Kuzey Irak, Libya, Afganistan, Suriye gibi çatışma bölgelerinde görev yaptı. 2014’te İsrail’in Gazze’ye yönelik son saldırısında bölgeye giren ilk TV ekiplerinin arasında yer aldı.

2014 yılında Dışişleri Bakanlığı Basın Müşavirliği görevine getirildi. 3 yıl bu görevi yürüttü. Eylül 2017 itibariyle de TRT Dış Haberler Müdürlüğü’nü üstlendi.

Ahmet Görmez, şimdi de TRT Haber Haber Koordinatörlüğü görevini üstlenecek.