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  3. 04 Temmuz 2017 20:13

TRT spikeri gizlice evlendi

TRT'nin ekran yüzlerinden olan Fulin Arıkan'ın evlendiği ortaya çıktı.

TRT spikeri gizlice evlendi
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TRT'nin güzel ekran yüzlerinden Fulin Arıkan'ın 2 hafta önce evlendiği ortaya çıktı.

TRT Spikeri Fulin Arıkan ile eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun avukat oğlu Murat Aksu'nun sessiz sedasız evlendikleri ortaya çıktı.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre iki kızının annesi Şehnaz Gülpınar'dan 2011'de anlaşmalı olarak jet hızıyla boşanan Murat Aksu, yaklaşık bir yıldır flört ettiği TRT spikeri Fulin Arıkan ile 24 Haziran'da nikah masasına oturmuş.

Aksu'nun evinde, sadece yakın arkadaşlarının katıldığı minik bir törenle nikah defterine imzayı atmışlar.

Ankara Hukuk Fakültesi'nden dönem arkadaşları olan ikiliden Fulin Arıkan'ın da ilk evliliğinden bir kızı varmış.

fulin arıkan , evlilik , trt spikeri